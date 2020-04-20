Kırklareli Valisi Bilgin´in ikinci testi negatif çıktı

<br>KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin'in 31 Mart´ta koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan ikinci test, negatif çıktı. Bilgin´in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.<br>Kırklareli Valisi Osman Bilgin´in, 31 Mart günü yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Vali Bilgin, o günden sonra Vali Konağı´nda izolasyon sağlayarak, kimseyle temas etmedi. Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı valilik görevini resmi olarak sürdürürken, Vali Bilgin´e ikinci kez test yapıldı. Bu testin negatif çıkması üzerine Vali Bilgin´in görevine dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Vali Bilgin'in genel sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Gurbet GÖKÇE<br>2020-04-20 12:02:03<br>
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