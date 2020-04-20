Kırklareli Valisi Bilgin´in ikinci testi negatif çıktı (2)

<br>İMMÜN PLAZMA BAĞIŞI YAPACAK<br>Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Osman Bilgin'in, daha önce pozitif çıkan 'Covid-19' testinin ikincisinde negatif çıktığı belirtildi. Vali Bilgin ise açıklamasında, tedavi sürecinin ardından asıl ihtiyacı olan hastalarda kullanılmak üzere immün plazma bağışında bulunacağını belirterek, şunları kaydetti: <br>"Daha önce pozitif çıkan 'Covid-19' testim, yapılan son iki testte negatif çıkmıştır. Yüce Allah'ın inayeti ve sizlerin duası ile dünya ve ülkemiz için çok büyük bir tehdit olan virüsü yenmemin mutluluğunu yaşıyorum. Dünyada herkesin imrendiği sağlık sistemini ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımı arz ederim. Tedavim sürecindeki doktorlarım Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. İbrahim Halil Üney, Uzm. Dr. Pelin Korkmaz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzm. Dr. Nuray Olcaytürk başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Yüce Türk milletinin bir ferdi olarak, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ve valisi olmaktan her daim onur ve mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek isterim."DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Gurbet GÖKÇE<br>2020-04-20 13:46:51<br>

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