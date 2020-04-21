Kırklareli'nin Dolhan köyünde 'koronavirüs' karantinası (2)

'Ablam ve ben'

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<br>KÖYE GİRİŞÇIKIŞLAR KAPATILDI<br>Kırklareli Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir duyuruya kadar karantinaya aldığı Dolhan köyüne giriş ve çıkışlar saat 20.00'den itibaren yasaklandı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-04-21 20:10:05<br>

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