İşaret diliyle 23 Nisan'ın kutlama tarihçesini anlattılar

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<br>Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nde işaret dili eğitmeni Buse Güler'in önderliğindeki işaret dili kursiyerleri, telekonferans yöntemi ile 23 Nisan'ın kutlanma tarihçesini, çektikleri video ile işaret diliyle anlattı.<br>Lüleburgaz'da bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını kurulan çadırlarda yapmayı planlayan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyaya taşıdı. Sosyal medyada açtıkları `konusanellerluleburgaz´ adlı hesapta Pazartesi günü itibari ile 23 Nisan kutlamalarına başlayan kursiyerler, ilk olarak 23 Nisan´ın kutlanma tarihçesini işaret dili ile anlattı.<br>İşaret dili eğitmeni Buse Güler, "23 Nisan´ın kutlanma tarihçesini bir video olarak işaret diliyle anlattık. Tüm hafta boyunca sayfamızda yayın yapacağız. 23 Nisan´a özel, işaret diliyle dolu etkinlikler hazırladık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU<br>2020-04-23 20:43:34<br>

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