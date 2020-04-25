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Lüleburgaz’ın en işlek caddesi "Ramazan Tedbirleri" kapsamında yaya girişine kapatıldı İstanbul Caddesi Ramazan boyunca iftardan sahura kadar kapalı

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki İstanbul Caddesi, "Ramazan tedbirleri" kapsamında Ramazan ayı boyunca iftardan sahura kadar yaya girişine kapatıldı. Caddeye sadece, ikamet edenler ve iş yeri sahibi olanlar girebiliyor.

Lüleburgaz’ın en işlek caddesi "Ramazan Tedbirleri" kapsamında yaya girişine kapatıldı İstanbul Caddesi Ramazan boyunca iftardan sahura kadar kapalı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki İstanbul Caddesi, “Ramazan tedbirleri” kapsamında Ramazan ayı boyunca iftardan sahura kadar yaya girişine kapatıldı. Caddeye sadece, ikamet edenler ve iş yeri sahibi olanlar girebiliyor.
Kırklareli Valiliği’nin Ramazan ayı tedbirleri kapsamında karar aldığı İstanbul Caddesi’nin iftar saatinden sahur vaktine kadar yaya giriş ve çıkışına kapatılması yönündeki uygulama başladı. Bu doğrultuda caddenin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri nöbet tutmaya başlarken, caddeye girmek isteyen vatandaşlar uyarılarak başka yöne yönlendiriliyor. Uygulamanın Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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