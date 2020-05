Fabrikalar üretime ara verdi, 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi

<br>Ali Can ZERAYUğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ(Kırklareli)(DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen ve kirliliğiyle gündeme gelen Lüleburgaz Deresi, koronavirüs tedbirleri kapsamında fabrikalar üretime ara verince temiz akmaya başladı. Kirlilik nedeniyle canlı hayatının son bulduğu derede, yeniden balıklar görüldü, kurbağa sesleri duyulmaya başlandı.<br>Ergene Nehri'nin kollarından olan Lüleburgaz Deresi, 20 yıl önce çevredeki fabrikaların atıkları nedeniyle kirlenmeye başladı. Zamanla artan kirlilik nedeniyle tarımsal alanları sulamada kullanılamaz hale gelen derede canlı hayatı da son buldu.<br>Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında, fabrikalar üretime ara verince dere eski haline döndü. Derede balıklar görülmeye ve kurbağa sesleri duyulmaya başlandı.<br>'KORONAVİRÜSÜ MÜ GEREKLİYDİ'<br>Fabrikaların kapalı olmasından dolayı derenin temiz aktığını söyleyen ilçe sakinlerinden Burhan Akyalçın "Fabrika atıklarından dolayı dere yıllardan beri kirli akıyordu. Şimdi deremiz temiz akıyor. İlla koronavirüs mü gerekiyordu? Neden daha önceden tedbir alınmadı? İnşallah yetkililer önlemlerini alır, deremiz hep böyle temiz akar" dedi. <br>Derede yıllar önce balıkların yaşadığını kaydeden Mustafa Kılıç da "Bu sanayiden kaynaklanan olay. Sanayinin dereye akan pisliklerinden, artıklarından kaynaklanan olay. Şu anda iyi gözüküyor. Bundan 15 yıl önce bu derede balık tutuyorlarmış. Şu anda derenin iyi olması fabrikaların kapalı olmasından. Dileriz yetkililer el atar ve derede daha da güzelleşir" diye konuştu.<br>'KURBAĞA SESLERİ DUYULUYOR'<br>Derenin temiz akmasıyla birlikte kurbağa seslerinin duyulduğunu söyleyen Gözde Öztürk ise "Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan fabrikalar sayesinde deremiz temiz akmaya başladı. Fabrikalar kapanmadan önce kokudan dere kenarından geçemiyorduk. Derede bırakın balığı hiçbir canlı yaşamıyordu. Şu an dereden kurbağa sesi duyuyoruz. Bu çok sevindirici, inşallah hep böyle temiz akar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Ali Can ZERAY-Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ,(Kırklareli)(DHA)<br>2020-05-01 16:55:25<br>

