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Valinin adını kullanarak solunum cihazı yalanıyla dolandırmaya kalktılar

İHA

Valinin adını kullanarak solunum cihazı yalanıyla dolandırmaya kalktılar

Kırklareli’de, valinin adını kullanarak solunum cihazı alınacağı vaadiyle iş adamları ve hayırseverlerin dolandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin basın açıklaması yayınlayan Kırklareli Valiliği, duruma itibar edilmemesi gerektiğini, Vali Osman Bilgin’in herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir durumunun söz konusu olmadığını bildirdi.
Kırklareli’de, kimlikleri tespit edilemeyen dolandırıcıların iş adamları ve hayırseverleri telefonla arayıp, valinin adını kullanarak dolandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların, insanların yardım etme duygularından yararlanarak, “Solunum cihazı alacağız” yalanıyla bağışta bulunulması yönünde istekte bulunduğu öğrenildi. Olay, bir iş adamının Kırklareli Valiliğini aramasıyla ortaya çıkarken, Valilik konuya ilişkin basın açıklaması yayınladı. Yayınlanan basın açıklamasında, Kırklareli Valiliğinin herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir durumunun söz konusu olmadığı belirtilirken, yardımların Vefa Sosyal Destek Grubu, Kırklareli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince yapıldığı bildirildi.

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