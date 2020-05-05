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Kızılay’dan evde kalana Ramazan pidesi Kızılay’dan “At sepeti, çek pideyi” uygulaması Yaşlı kadından duygulandıran söz: “Allah devletimize zeval vermesin”

İHA

Türk Kızılay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evde kalanlar için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara sokak sokak gezerek Ramazan pidesi dağıttı. Pide dağıtımı sırasında yaşlı bir teyzenin "Allah devletimize zeval vermesin, sizlere güç kuvvet versin" sözleri duygulandırdı.

Kızılay’dan evde kalana Ramazan pidesi Kızılay’dan “At sepeti, çek pideyi” uygulaması Yaşlı kadından duygulandıran söz: “Allah devletimize zeval vermesin”

Türk Kızılay, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde evde kalanlar için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara sokak sokak gezerek Ramazan pidesi dağıttı. Pide dağıtımı sırasında yaşlı bir teyzenin “Allah devletimize zeval vermesin, sizlere güç kuvvet versin” sözleri duygulandırdı.
Lüleburgaz’da Türk Kızılay Şube Başkanlığı tarafından korona virüs günlerinde evlerinde kalan vatandaşlara ücretsiz olarak Ramazan pidesi dağıtılmaya başlandı. Fırınlarda üretilmiş bin 200 pideyi kamyonet kasasına yükleyen Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi görevlileri, sokak sokak gezerek, “At sepeti çek pideyi” şeklinde seslendi. Sesi duyan vatandaşlar da sepetlerini sarkıtarak, Kızılay’ın ücretsiz dağıttığı pideleri almaya başladı. Yaklaşık bir saat içinde bin 200 pideyi evlerinde kalan vatandaşlara dağıtan Türk Kızılay’ın uygulaması büyük memnuniyetle karşılandı.

Hedefleri 7 bin pide
Konuyla ilgili konuşan Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, pide dağıtımını 2 günde bir gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hedefimiz Ramazan ayı boyunca 7 bin pide dağıtmak” dedi.

Yaşlı kadından hayır duası
Öte yandan, Kızılay’ın pide dağıtımı sırasında evinin balkonundan sepet sarkıtarak pidesini alan yaşlı bir teyzenin, “Allah devletimize zeval vermesin. Allah hepinize güç kuvvet versin” şeklindeki sözleri duygulandırdı.

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