Türkiye gündemine oturmuştu: O dereyle ilgili flaş başvuru 30 yıl sonra temizlenen dereyle ilgili “Fabrikalar araştırılsın” talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye gündemine oturmuştu: O dereyle ilgili flaş başvuru 30 yıl sonra temizlenen dereyle ilgili “Fabrikalar araştırılsın” talebi

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrikaların faaliyetlerine ara vermesi sonrasında Lüleburgaz Deresi'nin temizlenmesinin ardından Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu harekete geçti. Lüleburgaz Belediyesi'ne başvuran Platform, derenin temizlenmeye resmiyet kazandırılması için laboratuvar analizi için numune alınmasını ve şimdiye kadar kirliliğe hangi fabrikaların sebep olduğunu ve bu fabrikaların araştırılmasını talep etti.

Türkiye gündemine oturmuştu: O dereyle ilgili flaş başvuru 30 yıl sonra temizlenen dereyle ilgili “Fabrikalar araştırılsın” talebi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde fabrikaların faaliyetlerine ara vermesi sonrasında Lüleburgaz Deresi’nin temizlenmesinin ardından Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu harekete geçti. Lüleburgaz Belediyesi’ne başvuran Platform, derenin temizlenmeye resmiyet kazandırılması için laboratuvar analizi için numune alınmasını ve şimdiye kadar kirliliğe hangi fabrikaların sebep olduğunu ve bu fabrikaların araştırılmasını talep etti.
Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, İhlas Haber Ajansı’nın “Doğa kendine geldi, Lüleburgaz Deresi temizlendi” başlıklı haberinin ardından harekete geçti. Platforma bağlı dernek, siyasi parti ve sendikalar, derenin kirletilmesinde baş aktör olan fabrikaların araştırılıp gereken cezaların kesilmesi için Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çere Müdürlüğü’ne dilekçeli başvuruda bulundu.

Su analizi yapılsın talebi
Geçtiğimiz gün belediyeye başvuran Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, söz konusu dereden örnek alınarak akredite bir laboratuvarda analiz ettirilmesi yönünde talepte bulundu. Bu sayede derenin temizliğine resmiyet kazandırılacağı belirtilirken, dereyi kirleten fabrikaların da tespit edilmesi istendi.

“Kirliliğin boyutu araştırılsın”
Platform üyelerinden alınan bilgiye göre, hangi fabrikaların faaliyetlerinin durdurulduğu, hangilerinin çalışmakta olduğunun belirlenerek, deredeki kirliliğin türü ve boyutu hakkında sağlık kurullarınca rapor hazırlanarak gerekli tedbirlerin alınması talep edildi. İşte Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platfomu’nun başvuru dilekçesinin tamamı şöyle: “01.05.2020 tarihinde yerel ve ulusal basında gündeme gelen 'Lüleburgaz Deresi'nin temiz akması' haberine istinaden, sudan örnek alınarak akredite bir laboratuvarda analiz ettirilerek resmiyet kazandırılması ve hangi fabrikaların faaliyetlerinin durdurulduğu, hangilerinin çalışmakta olduğunun belirlenerek, kirliliğin türü ve boyutu hakkında sağlık kurullarınca rapor hazırlanması ve gerekli tedbirlerin alınması anayasanın 56. Maddesi kapsamında önem arz etmektedir. Gereğinin yapılmasını talep ederiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tayvan´da mahsur kalan Türk genci, yardım bekliyor
YEREL HABERLER Tayvan´da mahsur kalan Türk genci, yardım bekliyor
Dolhan’da karantina sona erdi
YEREL HABERLER Dolhan’da karantina sona erdi
Kırklareli'de Ramazan denetimleri
YEREL HABERLER Kırklareli'de Ramazan denetimleri
Kırklareli'nin Dolhan köyündeki karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nin Dolhan köyündeki karantina kaldırıldı
Kızılay’dan evde kalana Ramazan pidesi Kızılay’dan “At sepeti, çek pideyi” uygulaması Yaşlı kadından duygulandıran söz: “Allah devletimize zeval vermesin”
YEREL HABERLER Kızılay’dan evde kalana Ramazan pidesi Kızılay’dan ...
Valinin adını kullanarak solunum cihazı yalanıyla dolandırmaya kalktılar
YEREL HABERLER Valinin adını kullanarak solunum cihazı yalanıyla ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X