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Lüleuburgaz’da “Anneler Günü” virüs dinlemedi Bir yanda kısıtlama, diğer yanda rehavet

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Anneler Günü" alışverişi için ilçenin tek merkezi olan İstanbul Caddesi'ne akın eden binlerce vatandaş korkutan görüntü oluşturdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye 60 kilometre mesafedeki Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması varken, Lüleburgaz'da sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafesiz dışarı çıktığı görüldü.

Lüleuburgaz’da “Anneler Günü” virüs dinlemedi Bir yanda kısıtlama, diğer yanda rehavet

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde “Anneler Günü” alışverişi için ilçenin tek merkezi olan İstanbul Caddesi’ne akın eden binlerce vatandaş korkutan görüntü oluşturdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçeye 60 kilometre mesafedeki Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması varken, Lüleburgaz’da sıcak havayı da fırsat bilen vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafesiz dışarı çıktığı görüldü.
Korona virüs salgını Lüleburgaz’da Anneler Günü alışverişine engel olmadı. Lüleburgaz’da çok sayıda vatandaş hediye almak için çarşıya akın etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Rehavete kapılmayın” uyarılarına rağmen vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak dışarı çıkması pes dedirtti. Lüleburgaz’da geçtiğimiz Cumartesi günü ortaya çıkan manzara ürküttü. Anneler günü dolayısıyla sevdiklerine hediye almak isteyen binlerce Lüleburgazlı, İstanbul Caddesi’ne akın etti. En kalabalık anlarından birini yaşayan caddede adım atacak yer kalmazken, vatandaşların umursamazlığı pes dedirtti.

Maskesiz, mesafesiz dışarı çıktılar
Yetkililerin ısrarla en az 3 adım sosyal mesafe kuralı İstanbul Caddesi’nde hiçe sayıldı. Sıcak ve güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar caddede kuralları dikkate almadan gezerken, bazı vatandaşların maske takmaması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, kısıtlamaya rağmen caddede 20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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