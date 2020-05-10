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Kanser hastası eşi için destek istedi

DHA

Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde oturan Fatma Pişkin (54), 1 yıldır kanser tedavisi gören ve kemoterapi gören eşi Hüseyin Pişkin (72) için destek istedi. Devletin yardımlarda bulunduğunu ancak bakım masraflarına yettiğini söyleyen Pişkin, "Maddi yönden sıkıntılıyız. 14 günde bir Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi çağırıyor ama gidemiyoruz. Eşimin bir an önce kemoterapi görmesi lazım" dedi. Lüleburgaz'ın Gençlik Mahallesi Güneş Sokak´ta oturan Hüseyin Pişkin'e bir yıl önce mide kanseri teşhisi kondu. Tarlalarda gündelik çalışarak geçimini...

Kanser hastası eşi için destek istedi

<br>Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde oturan Fatma Pişkin (54), 1 yıldır kanser tedavisi gören ve kemoterapi gören eşi Hüseyin Pişkin (72) için destek istedi. Devletin yardımlarda bulunduğunu ancak bakım masraflarına yettiğini söyleyen Pişkin, "Maddi yönden sıkıntılıyız. 14 günde bir Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi çağırıyor ama gidemiyoruz. Eşimin bir an önce kemoterapi görmesi lazım" dedi.<br>Lüleburgaz'ın Gençlik Mahallesi Güneş Sokak´ta oturan Hüseyin Pişkin'e bir yıl önce mide kanseri teşhisi kondu. Tarlalarda gündelik çalışarak geçimini sağlayan, sosyal güvencesi bulunmayan Pişkin, zor günler yaşamaya başladı. Hüseyin Pişkin'e eşi Fatma Pişkin bakmaya başladı. Kanser tedavisi gören eşinin yanı sıra yatağa bağımlı annesine de bakan Fatma Pişkin, devletten aldıkları yardımın bakım masraflarına ancak yettiğini belirtti. Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi görmesi gereken eşinin maddi yetersizliklerden dolayı tedavisine devam edemediğini dile getiren Pişkin, yardım çağrısında bulundu.<br>VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU GÖTÜRÜYOR<br>Bugüne kadar gündelik çiftçilik işlerinde çalışan ve sosyal güvencesi olmayan eşinin, kanser hastalığı dışında birçok hastalığının da bulunduğunu söyleyen Pişkin, damarlarında tıkanıklık, sol bacağında fıtık, kalp rahatsızlığı ve sara hastalığıyla savaştığını anlattı. Eşinin ve annesinin 800'er TL engelli parası, kızının da 1300 TL bakım parası aldığını ifade eden Pişkin, kira ve bakım masrafıyla bu paranın kendilerine yetmediğini söyledi.<br>Eşini Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun götürdüğünü söyleyen Fatma Pişkin, "Maddi yönden sıkıntılıyız. 14 günde bir Edirne'deki hastane çağırıyor ama gidemiyoruz. Önceden para verip gidiyorduk ama şimdi Vefa Sosyal Destek Grubu'na söylüyoruz bizi götürüyorlar ancak orada ilaç lazım, yeme içmesi var ama bunların hepsi para gerektiren şeyler" dedi.FOTOĞRAF<br> DHA-Sağlık Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU<br>2020-05-10 15:27:21<br>

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