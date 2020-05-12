Su kuyusuna düşen yavru köpek, masajla hayata döndürüldü

<br>Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA) KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, su kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kuyudan baygın çıkarılan köpek, yuttuğu suların karnına masaj yapılarak, çıkarılmasıyla hayata döndürüldü.<br>Lüleburgaz'a bağlı Çiftlikköy'deki su kuyusundan gece yarısı havlama sesleri geldiğin duyan köylüler, içine doğru baktıklarında boğulmak üzere olan yavru köpeği gördü. Köylüler, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca Lüleburgaz Belediyesi'nin itfaiye ekibine haber verdi. Bunun üzerine köye giden itfaiye görevlileri, merdiven ve ip ile kuyuya inerek, boğulmak üzere olan köpeği baygın çıkardı. İlk önce öldüğü sanılan köpeğin yapılan incelemede canlı olduğunu fark eden itfaiyeciler, karnına masaj yaparak, yuttuğu suları çıkardı. Hayata döndürülen köpek, tedavisinin yapılması için Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN<br>2020-05-12 11:57:26<br>

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