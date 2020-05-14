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Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık program sonuçları belli oldu Edirne’den, “Salgın Hastalıklara karşı Havadaki Gizli Kalkan” Kırklareli’den, “Covid-19 Sürecinde Yeni Nesil Sosyal Destek Yönetim Sistemi” projeleri

İHA

Trakya Kalkınma Ajansı, Covid19 virüsü ile mücadele etmek ve bu kapsamda çalışan kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve KOBİ'lere destek olmak amacıyla ilan ettiği Covid19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Program sonuçlarını açıkladı.

Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık program sonuçları belli oldu Edirne’den, “Salgın Hastalıklara karşı Havadaki Gizli Kalkan” Kırklareli’den, “Covid-19 Sürecinde Yeni Nesil Sosyal Destek Yönetim Sistemi” projeleri

Trakya Kalkınma Ajansı, Covid19 virüsü ile mücadele etmek ve bu kapsamda çalışan kamu kurumu, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve KOBİ’lere destek olmak amacıyla ilan ettiği Covid19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Program sonuçlarını açıkladı.
Program kapsamında alınan başvurulardan ikisi başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Edirne İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan “Salgın Hastalıklarına karşı Havadaki Gizli Kalkan” ve Kırklareli Valiliği tarafından hazırlanan “Covid19 Sürecinde Yeni Nesil Sosyal Destek Yönetim Sistemi” projeleri desteklenerek hayata geçirilecek.

Yeni nesil antimikrobiyal aerosol kimyasal çözelti
Edirne İl Özel İdaresi’nce hazırlanan “Salgın Hastalıklarına karşı Havadaki Gizli Kalkan” projesi kapsamında yeni nesil antimikrobiyal aerosol kimyasal çözelti (insan sağlığına karşı tamamen zararsızdır) üretimi gerçekleştirilecek. Edirne İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin, temin edilecek ekipmanlar ve malzemeler ile bu yeni nesil antimikrobiyal aerosol kimyasal çözelti (havada askıda kalma süresi daha uzun olan) ile dezenfekte çalışmaları yapması sağlanacak. Üretilen yeni nesil antimikrobiyal aerosol kimyasal çözelti maddesi öncelikle hastaneler, hudut kapıları, kamu kurum binaları, vak'a tespit edilen binalar, marketler, fırınlar, eczaneler, bankalar ve gerekli görülen alanlarda kullanılacak.
Kırklareli Valiliği tarafından hazırlanan “Covid19 Sürecinde Yeni Nesil Sosyal Destek Yönetim Sistemi” projesinin amacı en yüksek risk grubunda bulunan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç bireyler ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimlerin hızlıca tespit edilmesi ve dijital veri tabanlarına aktarılması olacak. Bu kesimlerin "izolasyon" ve "evde kalma" süreçlerindeki ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılamak üzere teknolojik ve fiziki altyapıların güçlendirmek için gerekli bilgisayar yazılımları, mobil uygulama destekleri ve personel eğitimleri temin edilmesi; ve böylelikle Covid19 virüsün yayılımının önlenmesi sürecinde kritik öneme sahip olan "sosyal izolasyon" ve "evde kalma" tedbirlerinin Kırklareli ili genelinde sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması amaçlanıyor.
Program sonuçları ile ilgili bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi:
”Biliyorsunuz Çin’in Wuhan şehrinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline geldi ve Mart ayının ilk 10 gününden itibaren ülkemizi de etkilemeye başladı. Salgının ilk günlerinden bu yana ülkemizin tüm kurum ve kuruluşları insanüstü bir çaba gösterdi. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Covid19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı ilan edildi. Covid19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini hedefleyen Programa gelen başvurular içerisinden iki proje destek almaya hak kazandı. İki proje de salgın sürecinde yaşanan sıkıntılara çözüm üretecek projeler olacak. Programa ilgi gösteren tüm kamu kurumu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve KOBİ’lerimize teşekkür ederiz ve projelerin hayırlara vesile olmasını dileriz.”

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