Kırklareli'de açık alanlarda maske zorunluluğu

<br>Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ(DHA)-KIRKLARELİ Valiliği, bugünden itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.<br>Kırklareli Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "14 Mayıs Perşembe günü itibariyle, il genelinde, tüm vatandaşlarımızın açık alanlarda maske takmaları zorunludur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN<br>2020-05-14 17:28:10<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-