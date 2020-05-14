Kırklareli'de açık alanlarda maske zorunluluğu

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ(DHA)-KIRKLARELİ Valiliği, bugünden itibaren açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.<br>Kırklareli Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "14 Mayıs Perşembe günü itibariyle, il genelinde, tüm vatandaşlarımızın açık alanlarda maske takmaları zorunludur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN<br>2020-05-14 17:28:10<br>

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