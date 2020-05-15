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Define avcılarına sosyal mesafeden 12 bin 600 TL ceza

İHA

Kırklareli'nin Vize ilçesinde define araması yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 TL ceza uygulandı.

Define avcılarına sosyal mesafeden 12 bin 600 TL ceza

Kırklareli’nin Vize ilçesinde define araması yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 TL ceza uygulandı.
VizeHamidiye köyü Meleşkoru mevkiinde, jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında, F.K., Ö.G., K.D. ve M.P. isimli şahıslar ellerinde bulunan 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet boşluk arama çubuğu ile izinsiz define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar.
“Sit Koşullarına Aykırı Hareket Etmek” olayına karışan F.K., Ö.G., K.D. ve M.P.'nin toplu şekilde durarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri de tespit edildi. Bunun üzerine şahıslar hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 12 bin 600 TL idari yaptırım uygulandı.
Ele geçirilen malzemelere el koyma işlemi uygulanarak şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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