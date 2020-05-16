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Dereköy Sınır Kapısı yaya yolcu geçine kapatıldı

İHA

Türkiye'nin Bulgaristan karadan giriş çıkısını sağlayan Dereköy Sınır Kapısı, korona virüs sebebiyle yaya yolcu girişçıkışlarına kapatıldı.

Dereköy Sınır Kapısı yaya yolcu geçine kapatıldı

Türkiye'nin Bulgaristan karadan giriş çıkısını sağlayan Dereköy Sınır Kapısı, korona virüs sebebiyle yaya yolcu girişçıkışlarına kapatıldı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs (Covid19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 26. Maddesine istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27. ve 72. maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bulgaristan ile sınır kapımız olan Dereköy Kara Hudut Kapısı yaya yolcu girişçıkışlarına kapatılmıştır. Sınır kapımızda hususi araç ile giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturum iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşların 2020/38 sayılı İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile 14 gün belirlenen yerlerde karantinaya alınmasının devam edilmesine, oybirliği ile karar verildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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