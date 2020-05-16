Dereköy Sınır Kapısı, yaya geçişlerine kapatıldı

<br>KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ Valiliği, Bulgaristan´a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldığını açıkladı.<br>Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun Dereköy Sınır Kapısı´ndan yaya giriş ve çıkışlarına kapatıldığı kararı aldığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:<br>"Bulgaristan ile sınır kapımız olan Dereköy Kara Hudut Kapısı yaya yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır. Sınır kapımızda hususi araç ile giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturum iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşların 2020/38 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul kararı ile 14 gün belirlenen yerlerde karantinaya alınmasının devam edilmesine, oybirliği ile karar verildi."DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Gurbet GÖKÇE<br>2020-05-16 10:20:16<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-