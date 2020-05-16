Kırklareli Vefa Destek Grubu'ndan, sağlık çalışanının babasına doğum günü

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<br>KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Kavaklı beldesinde yaşayan Recep Özaslan'ın 74'üncü doğum günü, İstanbul'da görevli sağlık çalışanı kızının isteği üzerine Vefa Destek Grubu tarafından pasta götürülerek, kutlandı.<br>İstanbul'da yaşayan sağlık çalışanı Burcu Gökmenoğlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle <br>Kırklareli'ne bağlı Kavaklı beldesinde yaşayan babası Recep Özaslan'ın doğum gününde yanına gidemedi. Bunun üzerine Kırklareli Vefa Destek Grubu'nu arayan Gökmenoğlu, babasının doğum gününü kutlamalarını istedi. Vefa Destek Grubu da pasta alıp, Recep Özaslan'ın evine gitti.<br>Burcu Gökmenoğlu ise, babasının doğum günü kutlamasını cep telefonu üzerinden görüntülü izledi. Özaslan, Kırklareli Valiliği ve Vefa Destek Grubu'na teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ünsal YÜCEL<br>2020-05-16 17:33:44<br>

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