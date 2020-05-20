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Dereköy Sınır Kapısı yolcu geçine açıldı

İHA

Dereköy Sınır Kapısı yolcu geçine açıldı

Korona virüs sebebiyle kapatılan Türkiye'nin Bulgaristan karadan giriş çıkısını sağlayan Dereköy Sınır Kapısı, yolcu girişine tekrar açıldı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bulgaristan ile sınır kapımız olan Dereköy Kara Hudut Kapısı’nın yaya yolcu girişine kapatılmasına dair alınan 15.05.2020 tarih ve 2020/46 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile ülkemize giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları ile ülkemizde oturma iznine sahip Yunanistan, Bulgaristan ve üçüncü ülke vatandaşlarının belirlenen yerlerde 14 gün karantina uygulanmasına dair alınan 07.05.2020 tarih ve 2020/38 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının iptaline, ilimize Dereköy Kara Hudut Kapısından giriş yapan kişilerin gerekli kontrollerini müteakip 14 gün izolasyon ve izlem için onam formlarının imzalatılarak evlerine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi” denildi.

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