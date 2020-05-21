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İHA'nın haberi ses getirdi Tekerlekli sandalyesine kavuştu En büyük hayali yıllardır görmediği balkonuna çıkmak

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kemik ve kas erimesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır yatağa mahkum olan Halil Öz'ün (70) hayalini isimsiz bir kahraman karşıladı.

İHA'nın haberi ses getirdi Tekerlekli sandalyesine kavuştu En büyük hayali yıllardır görmediği balkonuna çıkmak

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kemik ve kas erimesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır yatağa mahkum olan Halil Öz’ün (70) hayalini isimsiz bir kahraman karşıladı.
İsminin ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen şahıs, Öz’e son derece modern bir akülü sandalye hediye etti. İHA’nın haberi sonrası tekerlekli sandalyesine kavuşan Halil Öz, “İlk yapacağım iş sabah kahvaltıyı yaptım mı arabama bineceğim. Arabamda bütün gün oturacağım. Balkona, mutfağa çıkacağım. Çıkacağımda çıkacağım” dedi.
İhlas Haber Ajansı’nın Nisan ayında gündeme getirdiği 3 yıldır evinin salonundaki yatağa bağımlı Halil Öz’ün yardım çığlığını isimsiz bir kahraman duydu. Evinin salonundan başka odaya bile geçemeyen Öz’ün sesini duyan isminin bilinmesini istemeyen bir kişi, yaşlı adamın ihtiyaçlarını birebir karşılayan tekerlekli akülü sandalye aldı.
Muhtardan sürpriz
Uzun yıllardır tekerlekli sandalyeye binip göremediği arkadaşlarını görmek isteyen Halil Öz’ün durumunu duyuran mahalle muhtarı Emre Erbaş ise yaşlı adama sürpriz yaptı. Tekerlekli sandalyenin alındığını söylemeyen Erbaş, Öz’ün kapısını çalarak akülü sandalyeyle sürprizi gerçekleştirdi. Sürpriz esnasında muhtarla Öz arasında güldüren diyalog yaşandı. Öz’ün hayatında yaşadığı bu en mutlu anlara ise İhlas Haber Ajansı tanıklık etti.
“Parka, bahçeye çıkacağım”
Tekerlekli sandalye sürpriziyle oldukça şaşıran Halil Öz, duygularını anlattı. Hayalini kurduğu tekerlekli sandalyeye oturan ve onu kullanmaya başlayan Öz ilk yapacağı işin kısıtlamalar kalktığında parka ve kahveye gitmek olduğunu söyledi. Öz, “Çok mutluyum. Sizden Allah bin kere razı olsun. Gönderenden, getirenden razı olsun. Yasak bitince mutluluğuma kavuşacağım. Parka gideceğim. Kahveye doğru çıkacağım. Sizin sayenizde birkaç arkadaş göreceğim” diye konuştu.
“Çıkacağım da çıkacağım”
Öz, 5 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini, son 3 yıldır da yatağa mahkum olduğunu söyledi. Muhtar Emre Erbaşla aralarında güldüren sohbet gerçekleştiren Öz, “Üç sene oldu yatağa mahkumum. Üç senedir mutfak ve balkon görmedim. İlk yapacağım iş sabah kahvaltıyı yaptım mı arabama bineceğim. Arabamda bütün gün oturacağım. Balkona, mutfağa çıkacağım. Çıkacağımda çıkacağım” ifadelerini kullandı. Öz’ün bu zorlu sürecinde yanından bir an olsun ayrılmayan 54 yıllık hayat arkadaşı Semra Öz de, “Artık dışarıda hava alabilecek. İki iç arkadaşını görür. Kaç senedir dışarı çıkamıyor. Çok iyi oldu bizim için. Allah yardım edenlere sağlık versin” dedi.
“Sonsuz teşekkürler”
Öz’ün durumunu İhlas Haber Ajansı’na aktararak yaşanan dramı gözler önüne seren muhtar Emre Erbaş, Öz’e yardım eli uzatan isimsiz hayırsevere teşekkür etti. Erbaş, “Yardım çağrımızdan sonra bu konuda yardım etmek isteyen vatandaşlarımız bizlere ulaştılar. Onlardan birine sonsuz teşekkür ediyoruz. Kendisi hemen bu konuda yardımcı olacağını belirtip sandalyemizi aldı. Halil amca için çok mutluyuz. Yıllardır duvara bakıyordu. Kendisinin sözleri budur. Bundan sonra bizler de dışarı çıkmasında yardımcı olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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