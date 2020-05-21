İstanbul'dan kiraladıkları ambulansla Kırklareli'ye gelen çifte para cezası

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>KIRKLARELİ, (DHA)İSTANBUL'dan seyahat izin belgesi olmadan kiraladıkları ambulansla Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki yazlıklarına gelen H.M. ve L.M. çiftine koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.<br>İstanbul'da yaşayan H.M. ile eşi L.M., kiraladıkları bir ambulansla, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki yazlıklarına geldi. Demirköy Jandarma Komutanlığı ihbar üzerine yaptığı araştırmada çiftin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, seyahat izin belgesi olmadan ilçeye geldiğini belirledi. Çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY<br>2020-05-21 13:58:03<br>

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