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Zehir tacirlerine “virüs” cezası Hem uyuşturucudan yakalandılar hem de sosyal mesafeden ceza yediler

İHA

Zehir tacirlerine “virüs” cezası Hem uyuşturucudan yakalandılar hem de sosyal mesafeden ceza yediler

Kırklareli’nin iki ayrı ilçede yapılan kontrollerde uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan yakalanan 8 kişi hakkında adli işlemlerin yanı sıra sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları için de ayrıca toplam 25 bin 200 TL para cezası kesildi.
İki olay 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde meydana geldi. İlçelere bağlı beldelerde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir yandan korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakarken diğer yandan da rutin asayiş kontrollerine devam ediyor. Bu kapsamda Kırklareli’de iki ilginç olay yaşandı.

Yol kontrolünde yakalandılar
İlk olay Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde yaşandı. Kıyıköy’de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri hareketlerinden şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araç içerisindeki F.B, A.A, E.Ç. ve O.A. isimli kişilerin korona virüs tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığını gören jandarma, yaptığı kimlik kontrolünde bu kişilerin uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçlarından kaydı olduğunu gördü. Araçta yapılan inceleme sonrasında uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Ancak bununla da kalınmayarak şüphelilere maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL’den toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Bir diğer olay ise 17 Mayıs tarihinde Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesi’nde meydana geldi. Yapılan kontrollerde araç içerisinde bulunan H.P, S.Y, M.Ş. ve Ö.S. isimli kişilere hem uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı hem de sosyal mesafe ile maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle de toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi.

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