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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii’nde hüzünlü bayram Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden 450 yıllık camide hüzünlü sessizlik

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan'ın ustalık eserlerinden biri olan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Ramazan Bayramı'na hüzünlü bir sessizlik içinde girdi. Korona virüs salgını öncesi çocuk sesleri ve cemaatle dolan tarihi cami, tekrar açılacağı 29 Mayıs gününü bekliyor.

450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii’nde hüzünlü bayram Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden 450 yıllık camide hüzünlü sessizlik

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Mimar Sinan’ın ustalık eserlerinden biri olan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Ramazan Bayramı’na hüzünlü bir sessizlik içinde girdi. Korona virüs salgını öncesi çocuk sesleri ve cemaatle dolan tarihi cami, tekrar açılacağı 29 Mayıs gününü bekliyor.
Mimar Sinan’ın 450 yıl önce yaptığı Sokullu Mehmet Paşa Camii, bu yılki Ramazan Bayramı’na hüzünlü bir sessizlik içinde girdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Lüleburgaz’da, vatandaşlar bu yıl camiye gelemedi. Her yıl cami cemaatiyle dolup taşan cami 29 Mayıs’ta öğle namazıyla tekrar açılacağı günü iple çekiyor.

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