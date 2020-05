Polis, can dostları unutmadı “Martılar” güvercinleri besledi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde görev yapan bisikletli polis timi olan “Martı” timleri, sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları unutmadı. Martı timleri, kısıtlama boyunca ilçenin simgesi Kongre Meydanı’ndaki güvercinleri besledi.

Lüleburgaz’da kurulduğu günden bu yana yaptıkları başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Kırklareli’nin tek bisikletli polis timi olan Martı timleri, koronavirüs salgını günlerinde can dostları unutmadı. Ramazan Bayramı boyunca uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinlerin aç kalmaması için harekete geçen Martı timleri, Kongre Meydanı’ndaki güvercinleri unutmadı.

İki kilo yem hemen bitti

Ellerine iki kilo yem alan polisler, Kongre Meydanı’ndaki güvercinleri beslemeye başladı. Martı timlerinin yaptığı beslemede renkli görüntüler ortaya çıkarken, güvercinlerin yemleri bir dakika gibi kısa bir sürede bitirdiği görüldü. Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi ekipleri de can dostları unutmadı. Bayramda tam mesai yapan Temizlik ve Çevre Müdürlüğü’ne bağlı personel, ilçenin dört bir yanındaki sokak hayvanlarını besledi. Beslemelere gerekli izinleri alan gönüllülerin de katıldığı görüldü.

