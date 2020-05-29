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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cuma namazı düğün salonu bahçesinde kılındı

İHA

Cuma namazı düğün salonu bahçesinde kılındı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesi’nde cuma namazı, düğün salonu bahçesinde sosyal mesafeli bir şekilde kılındı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır ibadete kapalı duran camiler ibadete açıldı. Camilerin yanı sıra korona virüs tedbirlerinin daha rahat uygulanması için bazı bölgelerde otopark, düğün salonu bahçeleri gibi yerler de cuma namazı için ibadethaneye dönüştürüldü. Bu yerlerden birisi de Ahmetbey Belediyesi’ndeki düğün salonu oldu.

Sosyal mesafeye uyuldu
Açık alanı nedeniyle ibadet edilecek alan olarak belirlenen düğün salonu bahçesi, belediye ekipleri tarafından namaza hazır hale getirildi. Cuma namazıyla birlikte çok sayıda kişinin akın ettiği düğün salonu bahçesinde cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak kendi seccadesiyle namaz kıldı.

Ateşleri ölçüldü
Öte yandan, düğün salonundaki ibadet öncesi Ahmetbey Belediyesi tedbirleri sıkılaştırdı. Bu kapsamda düğün salonu ibadet öncesi dezenfekte edilirken, namaza gelen vatandaşların tek tek ateşi ölçüldü. Vatandaşların ateş ölçümü sırasında sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

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