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Aylarca gemilerde mahsur kalan Türkler, ülkeye döndü

DHA

Ali Can ZERAYRESUL ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)HOLLANDA'da, çalıştıkları yolcu gemilerinde koronavirüs salgını nedeniyle aylarca mahsur kalan 22 vatandaş, yurda döndü. Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan vatandaşları yakınları karşıladı.Amerika, Hong Kong, Sri Lanka ve Hollanda gibi ülkelere yolcu taşıyan gemilerde çalışan Türk işçileri, koronavirüs salgının başlayıp ülkelerin sınır kapılarını kapatmasıyla çalıştıkları gemilerde mahsur kaldı. Deniz yoluyla demir attıkları, Sri Lanka, Dubai ve Yunanistan´ın ülkeye girişlerine kabul etmediği Türk işçileri, Hollanda'ya kadar...

Aylarca gemilerde mahsur kalan Türkler, ülkeye döndü

<br>Ali Can ZERAYRESUL ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)HOLLANDA'da, çalıştıkları yolcu gemilerinde koronavirüs salgını nedeniyle aylarca mahsur kalan 22 vatandaş, yurda döndü. Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan vatandaşları yakınları karşıladı.Amerika, Hong Kong, Sri Lanka ve Hollanda gibi ülkelere yolcu taşıyan gemilerde çalışan Türk işçileri, koronavirüs salgının başlayıp ülkelerin sınır kapılarını kapatmasıyla çalıştıkları gemilerde mahsur kaldı. Deniz yoluyla demir attıkları, Sri Lanka, Dubai ve Yunanistan´ın ülkeye girişlerine kabul etmediği Türk işçileri, Hollanda'ya kadar geldi. Burada karaya ayak basmadan bekleyen 22 Türk mürettebat, Türkiye'ye gitmek için çalıştıkları şirketler tarafından uçuş biletleri alındı. Fakat Türk Hava Yolları´nın salgın nedeniyle uçuşları iptal edip 10 Haziran'a ertelemesiyle, gemilerde kalmaya devam etti. Gemide mahsur kalanlardan Erhan Zoba, Hollanda´da Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'a mail atıp yardım istedi.  <br>BAŞKONSOLOS DEVREYE GİRDİ<br>Zoba'nın attığı maile olumlu cevap veren Başkonsolos Yılmaz, gemide çalışanları bir araya getirerek, Türki'ye gitmeleri için yardımcı oldu. Yılmaz'ın girişimleriyle birlikte 22 Türk, otobüse bindirilerek karayoluyla önce Bulgaristan'a, ardından da Dereköy Sınır Kapısı´ndan ülkeye giriş yaptı.<br>'92 GÜN KARAYA ADIM ATMADIK'<br>Hong Kong-Sri Lanka arası yolcu taşıyan gemide 11 Türk arkadaşıyla birlikte 92 gün mahsur kaldıklarını anlatan Erhan Zoba, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz'a mail atmasıyla Türkiye'ye getirildiklerini söyledi. Zoba, "Ülkelerin koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmasıyla 92 gün boyunca gemide mahsur kaldık. Önce Sri Lanka'dan başladık, orada sadece yiyecek ve yakıt almamıza izin verdiler. Daha sonra Duha limanına geldik oraya da bizi kabul etmediler ve sadece yakıt ve yiyecek almamıza izin verdiler. Ardından Yunanistan'a getirildik. Burada 1 ay demir attık, sokağa çıkma yasağı da vardı. Onlar da bizim hiçbir şekilde gemiden inmemize izin vermediler. Buradan Hollanda'ya gittik. Şirketimiz uçak biletlerimizi aldı ama Türk Hava Yolları uçuşları 10 Haziran'a iptal ettiği için maalesef gelemedik. Daha sonra mail yoluyla Rotterdam Başkonsolosluğuna ulaştık. Onlar sağ olsun, bize yardım edip önce Bulgaristan'a, ardından da Türkiye'ye gelmemize yardımcı oldular "dedi.<br>Zoba Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra toprağı öperek ülkeye olan hasretini gösterdi.<br>Panama bandıralı yolcu gemisinde çalışan Ali Sayar da, "Amerika'ya yolcu taşıyan gemide çalışıyorum. Salgın nedeniyle Hollanda'da mahsur kaldık. Yaklaşık 3 ay mahsur kaldıktan sonra Rotterdam Başkonsolosumuz Aytaç Yılmaz'ın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirildik" dedi.<br>Murat Savur,'da, "Gemide yaklaşık 3 ay kaldık ve karaya adım atmamak inanın çok kötü" diye konuştu.<br>Dereköy Sınır Kapısı'ndan araçlara binen gemiciler ailelerine yanına gitmek için ayrıldı. Sınır kapısında sağlık kontrolünden geçirilen 22 vatandaş, 14 gün boyunca kendilerini izole edecek.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU<br>2020-05-30 10:49:43<br>

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