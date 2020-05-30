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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan 20 dakikalık sağanak yağışı sonrası sokaklar göle döndü.

Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan 20 dakikalık sağanak yağışı sonrası sokaklar göle döndü.
Lüleburgaz’da bugün saat 16.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağış sonrası ilçenin özellikle altyapı yönünden sorunlu bölgesi Özerler Mahallesi olumsuz yönde etkilendi.

Suyu vatandaş boşaltmaya çalıştı
Özerler Mahallesi Büyükhasırcılar Sokak altyapı yetersizliği yanı sıra aşırı yağışla birlikte göle döndü. Vatandaşlar sokakta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Sokakta biriken suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalışırken daha sonra belediye ekipleri biriken suyu tahliye etti.

Duvarlara tırmanarak karşıya geçtiler
Öte yandan vatandaşların sokakta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Mahalle sakinleri kaldırımlardan bina duvarlarına tutunarak sokağı geçmeye çalıştı. Vatandaşlar her yağmurda aynı sorunu yaşadıklarını, sokağın altyapısının bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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