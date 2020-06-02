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Kırklareli'de, planörle uyuşturucu atılması olayında 9 gözaltı

DHA

KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ merkeze bağlı Dolhan köyünde, ağaçlık alana 21 Ocak'ta planörden 6 valiz içinde atılan uyuşturucu maddesiyle ilgili yapılan operasyonda, aralarında örgüt yöneticisinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'daki 11 adresinde yapılan aralamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve eşya ele geçirildi. Kırklareli'ndeki uyuşturucu kuryeliği olayı, 21 Ocak'ta bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı´na Dolhan köyünde bir kişinin ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk...

Kırklareli'de, planörle uyuşturucu atılması olayında 9 gözaltı

<br>KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ merkeze bağlı Dolhan köyünde, ağaçlık alana 21 Ocak'ta planörden 6 valiz içinde atılan uyuşturucu maddesiyle ilgili yapılan operasyonda, aralarında örgüt yöneticisinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'daki 11 adresinde yapılan aralamalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve eşya ele geçirildi.<br>Kırklareli'ndeki uyuşturucu kuryeliği olayı, 21 Ocak'ta bir köylünün ihbarıyla ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı´na Dolhan köyünde bir kişinin ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yapılan aramada 6 çanta bulundu. Yapılan ilk incelemede, çantaların içinde genetiği değiştirilmiş esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Kırklareli ve Edirne'de yapılan araştırmalar sonucu olayla ilişkili olduğu tespit edilen kişiler hakkında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçları kapsamında istihbari, teknik ve fiziki takibe başlandı. Yapılan takip sonucu 13 Şubat'ta Kırklareli'nin Vize ilçesinde durdurulan araçta 4 bin 300 gram skunk ile 1000 gram kokain ele geçirildi ve yakalanan şüpheli mahkemece tutuklandı.<br>11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON <br>Delillerin toplanmasının ardından devam eden süreçte yine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 2 Haziran günü saat 06.00'da örgüt yöneticisinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliye yönelik Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da 11 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada; 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 5 şarjör, 125 tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin ABD doları, 1 Bulgaristan banka kartı, 1 Bulgaristan kimlik kartı, 11 cep telefonu ve 13 SIM kart ele geçirildi.<br>'SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'<br>Kırklareli Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, yakalanan 9 şüphelinin tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği ve söz konusu suç örgütüne yönelik Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde de çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca suç örgütleri ve uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki faaliyetlere azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY<br>2020-06-02 17:33:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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