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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babası ve ağabeyini öldüren hükümlü, 14 yıl sonra yakalandı

DHA

KIRKLARELİ,(DHA)KIRKLARELİ'de, 14 yıl önce babası ve ağabeyini öldürmek suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necmettin Karasu, emniyetin kurduğu özel ekip tarafından üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Kırklareli'de 2006 yılında babası ve kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aralanan Necmettin Karasu'nun yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel bir ekip oluşturdu. Özel ekibin yaptığı çalışmada iki gün önce bir kadına cinsel saldırıda bulunan Mesut Tuncer'in uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti de yaptığı belirlendi. Polis yaptığı çalışmada, Mesut Tuncer...

Babası ve ağabeyini öldüren hükümlü, 14 yıl sonra yakalandı

<br>KIRKLARELİ,(DHA)KIRKLARELİ'de, 14 yıl önce babası ve ağabeyini öldürmek suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necmettin Karasu, emniyetin kurduğu özel ekip tarafından üzerinde sahte kimlikle yakalandı.<br>Kırklareli'de 2006 yılında babası ve kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aralanan Necmettin Karasu'nun yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel bir ekip oluşturdu. Özel ekibin yaptığı çalışmada iki gün önce bir kadına cinsel saldırıda bulunan Mesut Tuncer'in uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti de yaptığı belirlendi. Polis yaptığı çalışmada, Mesut Tuncer adına düzenlenmiş sahte kullanan şüphelinin 14 yıl önce babası ve ağabeyini öldürmek suçundan 32 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Necmettin Karasu, olduğunu tespit etti. <br>Polis, Karasu'yu, Lüleburgaz ilçesinde saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necmettin Karasu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli KIRKLARELİ,(DHA)<br>2020-06-05 18:17:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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