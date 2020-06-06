Otomobil, Plaka Tanıma Sistemi direğine çarptı: 1 yaralı

<br>Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, kontrolden çıkıp Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobilin sürücüsü Sezer Candan yaralandı.<br>Kaza, LüleburgazBabaeski ilçeleri arasındaki D-100 karayolunda meydana geldi. Sezer Candan yönetimindeki 39 LM 081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp PTS kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Candan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Sezer Candan, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN<br>2020-06-06 12:05:19<br>
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