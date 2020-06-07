Tır alev topuna dönüştü

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen araç yangınında büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Akçaköy köyü E80 otoyolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; Asen S. sevk ve idaresindeki uzun araç, İstanbul istikametinden Edirne istikametine doğru hareket halindeyken dorse balatalarının alev almasıyla yanmaya başladı. Sürücü aracı durdurarak, yanan dorseyi kendi imkanları ile söndürmeye çalışıp, itfaiyeye haber verdi.

Yangında plastik yemek kabı yüklü dorsenin tamamının yandığı görülürken, yaklaşık 500 bin TL civarında maddi zararın meydana geldiği öngörülüyor.

Yangın itfaiye ekiplerinin gayretleri sonucu söndürülürken, sürücü hakkında ‘Taksirle Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma’ gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı.

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