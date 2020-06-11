Kırklareli’ne korkutan görüntü: Eskiden su olan yerde yürüdü Korkutan kuraklık görüntüsü: Yaz başlamadan baraj alarm veriyor Aza Mehmet Akın, “Arkamızda bulunan yer daha önce suydu”

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye Köyünün su ihtiyacını karşılayan Celaliye Göleti kuraklık ve aşırı su kullanımı nedeniyle yaz mevsimi başlamadan kritik seviyelere geriledi. Geçtiğimiz günlerde yüzlerce balığın bırakıldığı gölette böyle giderse toplu balık ölümlerinin de yaşanacağı tahmin edilirken eskiden su dolu yerde yürüyen Celaliye Köyü azası Mehmet Akın, “Su bizim için hayattır. Burası biterse bizim için hayat da biter” dedi.

Trakya’da bu yıl yaşanan kuraklık susuzluk sorununu tekrar gündeme getirirken Celaliye Baraj Göleti’nin henüz yaz mevsimine girilmeden yüzde 30 seviyelerine kadar gerilemesi endişeleri artırdı. Tüm bu gelişmeler küresel ısınmanın yanı sıra bilinçsiz tarımın da ne derece etkili olduğu gözler önüne sererken yaşanan durumdan en çok etkilenen Celaliye Köyü’nün muhtar azası Mehmet Akın İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Arkamızda bulunan yer daha önce suydu”

Bilinçsiz sulama yüzünden barajdaki su seviyesinin yüzde 30 seviyesine düştüğünü söyleyen Akın, “Arkamızda bulunan yer daha önce su doluydu. Şu anda su yok. Yağmurların az yağmasından dolayı baraja su gelmiyor. Fazla su çekimi de olduğundan, düzensiz su salınmasından dolayı su seviyesi alarm veriyor. Yetkililerden fazla su çekiminin önüne geçmelerini talep ediyoruz. Su bizim için hayattır. Burası biterse bizim için hayat biter” ifadelerini kullandı.



“Şimdi rahatlıkla yürüyebiliyorum”

Gölete girmenin yasak olduğunu belirten tabelanın hemen arkasının geçmişte su dolu olduğunu kaydeden Akın, şimdi ise aynı bölgelerin suların çekilmesi nedeniyle yer yer mısır tarlasına dönüştüğünü söyledi. Akın, “Buraları eskiden suydu. Şimdi kurudu. Boyumuzdan yüksek su vardı. Şimdi rahatlıkla yürüyebiliyorum” diye konuştu.

Toplu balık ölümü uyarısı

Akın tüm bunların yanı sıra bir başka tehlikeyi de hatırlattı. Gölete geçtiğimiz günlerde yüzlerce balık bırakıldığını söyleyen Akın, önlem alınmadığı takdirde balıkların toplu halde ölmeye başlayacağını belirtti. Akın, “Geçtiğimiz günlerde barajımıza yeni balık salındı. Böyle giderse barajımızda su bitecek ve toplu balık ölümleri gerçekleşecek” dedi. Akın, göletin kenarında hortumla bağlanmış şekilde duran pancar motorunun su seviyesinin düşmesinin en büyük sebeplerinden biri olduğunu söyleyerek, “Barajımızda sulama yapılması şu anda yasak olduğu halde buraya su motoru konulmuş. Kaçak olarak sulama yapıldığının göstergesi” şeklinde konuştu.

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