Kırklareli'de 1 mahalle karantinaya alındı

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<br>KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapmasında 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Kırklareli Valiliği´nden yapılan açıklamada, "İlimiz Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi´nde Covid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle 11 Haziran 2020 Perşembe günü saat 24.00´dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasına, mahalleye, giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli DHA<br>2020-06-12 01:10:14<br>

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