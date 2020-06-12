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Kırklareli'de 1 mahalle karantinaya alındı

DHA

KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapmasında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kırklareli Valiliği´nden yapılan açıklamada, "İlimiz Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi´nde Covid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle 11 Haziran 2020 Perşembe günü saat 24.00´dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasına, mahalleye, giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli DHA 2020-06-12 01:10:14

Kırklareli'de 1 mahalle karantinaya alındı

<br>KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapmasında 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Kırklareli Valiliği´nden yapılan açıklamada, "İlimiz Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi´nde Covid-19 vakalarının artış göstermesi nedeniyle 11 Haziran 2020 Perşembe günü saat 24.00´dan itibaren 14 gün süreyle karantina uygulamasına, mahalleye, giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde yasaklanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli DHA<br>2020-06-12 01:10:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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