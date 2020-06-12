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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vize İlçesinde bir mahalle karantinaya alındı

İHA

Vize İlçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Kırklareli’nin Vize İlçesinde bulunan Namık Kemal Mahallesi korona virüs önlemleri kapsamında valilik kararıyla karantinaya alındı.
Kırklareli’nin Vize İlçesinde bulunun Namık Kemal Mahallesinde bazı vatandaşların korona virüs testlerinde pozitif çıkması nedeniyle söz konusu mahallede 14 günlük karantina uygulaması kararı alındı. Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada, “Covid19 salgını ile mücadele kapsamında İlçemiz Namık Kemal Mahallesinde karantina uygulaması kararlaştırılmıştır” denildi.
Valilik tarafından kararın verilmesi ile birlikte polis ekipleri söz konusu mahallede giriş ve çıkışları kontrol alırken, mahallede hoparlörlerden yapılan anonslarda vatandaşların zorunluk olmadıkça dışarıya çıkmamaları belirtildi.

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