Nesli tükenen şah kartalları için Kırklareli'de yuva kuruyorlar

<br>Mehmet YİRUNŞenol AKSOY/KIRKLARELİ, (DHA) TÜRKİYE'de toplam sayılarının 50 olduğu tahmin edilen ve nesli tükenme tehlikesinde olan şah kartalları için Doğa Derneği, Kırklareli'de yuva kurmaya başladı. Şah kartallarına özel olarak seçilen ağaca 6 saat süren çalışmayla yuva kuran dernek üyeleri, bölgeye 6 yuva daha kuracak.<br>Türkiye'de Kırklareli, Edirne, Çorum, Sivas ve Eskişehir'de ender görülen ve sayılarının yaklaşık 50 olduğu tahmin edilen, Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) verilerine göre nesli tükenmekte olan şah kartalları için Doğa Derneği ve Kırklareli Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü, Kırklareli'de yuva kurmaya başladı. Trakya'nın şah kartallarını izleyen Doğa Derneği, BulgaristanTürkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında, 'Sınırların Ötesinde Kartallar Projesi'ni hazırlayarak başvurduğu Avrupa Birliği fonundan destek sağladı. Desteğin ardından Kırklareli'de önceden kurulan 27 yuvanın ardından her iki derneğin üyeleri ile kuş gözlemcisi, halk bilimci, tırmanışçı ve fotoğrafçılardan oluşan ekip, 6 yeni yuva kurulması için çalışmalara başladı.<br>UYGUN AĞAÇ BULUP, 6 SAAT ÇALIŞTILAR<br>Yağmurda ağırlaşarak yüzlerce kiloya ulaşan bir yuvayı taşıyacak, elektrik tellerinden ve yollardan uzak, kartal ailesinin avlanabileceği düzlüklere ve suya yakın ağaçlara kurulabilen yuva için ekip, ova köylerini gezerek, uygun ağaç buldu. 6 saat süren çalışmanın ardından ekip, çivi kullanmadan sağlam yuva kurdu. Ekip üyeleri, ayrıca ziyaret ettikleri köylerde vatandaşı şah kartallarıyla ilgili bilgilendirip, broşürler dağıttı.<br>'YUVA KURMAK 6 SAAT, YER BULMAK İSE GÜNLER SÜRÜYOR'<br>Kırklareli Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Derneği üyesi Berkay Üstün, Trakya'da daha önce kurulmuş 27 şah kartalı yuvası tespit ettiklerini belirterek, proje kapsamında bölgeye 6 yeni yuva kuracaklarını söyledi. Üstün, "Bir yuvayı yapmak yaklaşık 6 saat sürüyor. Ama bizim için yoğun gerektiren yuvanın yapılacağı yeri seçmek. Bu kimi zaman günlerce sürebiliyor. Çünkü şah kartal tehdit altında olmasının en büyük sebeplerinden biri ağaçların git gide bölgede tükeniyor olması. Çünkü kendisi ova kartalı ve geniş ovalardaki yüksek ağaçlara yuva yapıyor. Şu anda Kırklareli, Edirne'de olan ovalarındaki ağaçlar yüksek ağaçlar. Bunların sayısı da azalıyor. Bizim yuva yapacak ağaç bulmamız, o ağaçların kime ait olduğunu tespit etmemiz arazi sahiplerinden ya da meraysa muhtarlıklardan izin almamız gerekiyor. Bunları hallettikten sonra yapım sadece 6 saat sürüyor" diye konuştu. <br>'ONLAR BİZİM KARTALIMIZ, BİZLERE EMANETLER'<br>Kırklareli Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Derneği doğa kültürü sorumlusu halk bilimci Raziye Yeşiltepe, şah kartallarının özelliklerini yörede yaşayan insanlara anlattıklarını belirterek, "Şah kartallarının ne yediğini ne içtiğini bizden çok daha iyi biliyorlar. Sürekli onlar ile birlikte bu alanda yaşayan kişiler onlar. Köylüler ile beraber konuştuğumuzda da hep pozitif olarak geri dönüş aldık. Onlar bizim kartalımız. Onlar bizlere emanet ve aynı zamanda diğer çalışmalarda da destekleyici motivasyon verdiler bu insanlar" dedi.<br>'EKOSİSTEMİ VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ DENGEDE TUTAN TÜR'<br>Derneğin araştırma ve uygulama üyesi Adem Akyol, şah kartallarının bölgede yaşayan çiftçilerin başına konmuş talih kuşu olduğunu belirterek, "Bu coğrafyayı ekosistemini biyoçeşitliliğini koruyan ve dengeden tutan en önemli türdür. Burada çiftçiler yarı açıklık alanlar ve tarla ekiyorlar. Ayçiçeği buna benzer birçok ürün. Tarla zararlısı olarak görünen faredir, yer sincabı, yılandır. Aslında bu türleri çoğalmasını minimal seviyede azaltarak insanların ilaç atması gibi buna benzer onlara yabancı maddeler gibi şeyleri azaltıyor aslında şah kartal. İnsanlar aslında kartallarla yaşamayı öğrenmişler. Alanda yaşayan kartalların yerlerini, yuvalarını biliyorlar. Hatta bize kartalları koruyacaklarını ifade ediyorlar. Bu türün ne kadar önemli olduğunu onlara anlatıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY<br>2020-06-14 10:19:41<br>

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