Kırklareli'de şiddetli sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle döndü

Kırklareli'nde kent merkezi olmak üzere çevre ilçelerinde de zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.



Polis ekipleri, trafiğin etkili olduğu bölgelerde olumsuzlara mahal vermemek için çalışmalar yaparken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında sığındı. Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, sağanak yağışın aralıklarla hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

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