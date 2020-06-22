Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde bir evin bahçe teline dolanan yaban domuzu kurtarıldı.
İddiaya göre, Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde yaban domuzu bir evin bahçe tellerine dolanarak, olduğu yerde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun uğraşlardan sonra kurtarılan yaban domuzu doğaya salındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.