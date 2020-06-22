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Görenler inanamadı: Motosikletin içinden engerek yılanı çıktı Zehriyle 10 dakikada öldürüyor: motosikletten çıktı

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir motosikletin içinden çıkan zehirli engerek yılanı şaşırttı. Zehriyle bir insanı 5 ile 10 dakika arasında öldürebilme gücüne sahip olan engerek yılanı itfaiye ekipleri tarafından saklandığı yerden çıkarılırken, yılan doğaya salındı. Olay sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen motosiklet sürücüsü ise yılanın motosikletinin içine nasıl girdiğini bilmediğini söyledi.

Görenler inanamadı: Motosikletin içinden engerek yılanı çıktı Zehriyle 10 dakikada öldürüyor: motosikletten çıktı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir motosikletin içinden çıkan zehirli engerek yılanı şaşırttı. Zehriyle bir insanı 5 ile 10 dakika arasında öldürebilme gücüne sahip olan engerek yılanı itfaiye ekipleri tarafından saklandığı yerden çıkarılırken, yılan doğaya salındı. Olay sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen motosiklet sürücüsü ise yılanın motosikletinin içine nasıl girdiğini bilmediğini söyledi.
Şaşkınlık uyandıran olay Lüleburgaz ilçesi Edirne Caddesi PTT önünde meydana geldi. Motosikletini PTT önüne park eden ismi öğrenilemeyen sürücü, işleri nedeniyle PTT’ye girdi. Bu sırada yoldan geçen polis ekipleri, motosikletin gidon kısmının altından bir yılanın kuyruğunu gördü. Bunun üzerine motosiklet sahibine haber verilirken, durum Lüleburgaz İtfaiyesi ekiplerine bildirildi.

Bir saat uğraştılar
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı girdiği yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Hayvana zarar vermemek için hassas davranan itfaiye ekipleri, daha yaklaşık 1 saatlik çabanın sonunda kısım kısım söktüğü motosikletin içinden yılanı çıkardı.

Zehriyle öldürüyor
Yoğun uğraşlar sonunda çıkarılan ve boyunun en az 2 metre olduğu tahmin edilen yılanın zehirli bir tür olan “engerek” yılanı olduğu öğrenilirken, yılanın motosikletin içine nerede ve nasıl girdiği merak konusu oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salınmak üzere götürüldü. Öte yandan engereğin zehrini saldığı canlının önlem alınmazsa kısa süre içinde öldüğü belirtildi.

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