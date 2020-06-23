Kırklareli’de asfalt sezonu açıldı

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Kırklareli İl Özel İdaresi 2020 yılı asfalt sezonunun açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti.

İl Özel İdaresi Hizmet Birimlerinde düzenlenen açılış törenine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, İl Genel Meclis üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ve İl Özel İdaresi çalışanları katıldı.

Kurban kesilmesinin ardından KızılcıkdereDeveçatağı köyleri arasına asfalt dökülmesine başlanarak asfalt sezonu açıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 179 köyün tamamında yol, su ve altyapı alanında hizmet verildiğini söyledi. Vali Bilgin, asfalt sezonunda yapılacak çalışmaların hayırlara vesile olmasını dileyerek, işçileri sosyal mesafe kuralına uymalarını ve maske kullanmaları konusunda uyardı.

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