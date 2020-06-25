Vize ilçesinde bir mahalledeki karantina sona erdi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Namık Kemal Mahallesi'nde uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulunun 11.06.2020 tarih ve 2020/63 sayılı kararı ile ilimiz Vize ilçesi Namık Kemal Mahallesi, 11.06.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, 14 günlük karantina sürecinde sağlık tedbirlerine uyulduğunun saptanması ve vaka artış hızının gözlenmemesi üzerine 24.06.2020 tarihinden itibaren karantina kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.