Lüleburgaz’da 4 bin 427 aday sınav heyecanı yaşayacak

2728 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden 4 bin 427 aday katılarak sınav heyecanı yaşayacak.

Sınav, Lüleburgaz’da 20 binada gerçekleşecek. Özel öğrenciler ise sınava ayrı binalarda alınacak. 2 oturum şeklinde yapılacak sınavda öğrenciler saat 10.00’dan sonra içeri alınmayacak. Kimliği bulunmayan öğrenciler de sınava kabul edilmeyecek. Bu nedenle İlçe Nüfus Müdürlüğü sınav saatinden önce açık bulunacak. Sınavın birinci oturumu 27 Haziran Cumartesi günü 10.15’te, ikinci oturumu ise 28 Haziran Pazar günü 10.15’te yapılacak.

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz MYO Müdür Vekili ve ÖSYM Koordinatörü Bora Aslan, Lüleburgaz’da 4 bin 427 adayın sınava gireceğini belirterek, sınava geç kalınmaması ve bina önlerinde yoğunluk oluşmaması uyarısında bulundu. Aslan, öğrencilerin maske, el dezenfektanı ile sınav binasına gelmesini ancak kendilerine birer adet maske ve dezenfektan özellikli ıslak mendil verileceğini ifade etti.

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