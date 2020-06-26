Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kırklareli'de tarihi eser kaçakçılarına yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçunu işleyen şüphelilere karşı yapılan operasyonda şüpheli 2 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 211 adet gümüş ve bronz sikke, 11 adet tarihi obje, 5 adet tarihi yüzük, 2 adet tarihi mühür, 1 adet bronz heykel ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.