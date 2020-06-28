Gece avlanan şahsa işlem yapıldı

'Güzel bir gün olsun'

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Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Ekiplerince gece yapılan kontrol ve denetim çalışmalarında bir kişinin silahla avcılık yaptığı tespit edildi. Yakalanan şahıs hakkında belgesiz ve gece avcılığı yapmaktan işlem yapıldı.

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