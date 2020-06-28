Kırklareli'de elektrik arızası tamiratı sırasında dağılan leylek yuvası yerine güvenli yuva direğe monte edildi.
Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde elektrik arızası sebebiyle bölgeye gelen ekipler arızayı tamir ettikleri sırada arıza bölgesinde bulunan bir leylek yuvasında hasar meydana geldi. Bunun üzerine yuvada bulunan yavru leyleklere zarar gelmesin diye leylekler olduğu yerden alınarak Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. TREDAŞ ekiplerince direğe monte edilen güvenli yuva ile yavru leylekler yeniden yuvalarına konuldu. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce TREDAŞ ekiplerine teşekkür edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.