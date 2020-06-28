Karınca yuvalarına tel örgü

Kırklareli’de bulunan Avrupa Kırmızı Orman Karıncası yuvaları tel örgüyle korumaya alınıyor.

Avrupa Kırmızı Orman Karıncası (Formica pratensis) Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Tür Eylem Planı kapsamında uygun bulunan yuvaların etrafı çevrilerek koruma altına alınıyor ve bilgilendirme tabelaları asılıyor.



“Sadece Trakya Bölgesi’nde yayılış gösteren bir tür”

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Avrupa Kırmızı Orman Karıncası (Formica pratensis) ülkemizde sadece Trakya Bölgesi’nde yayılış gösteren bir türümüzdür. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Liste kategorisinde NT (Tehdide Yakın), Türkiye Ulusal Kırmızı Liste kategorisinde CR (Kritik) ve Trakya Bölgesi için ise VU (Hassas) olarak değerlendirilmektedir. Zararlı böceklerle beslenerek biyolojik kontrol sağladıklarından dolayı yuva miktarının ideal seviyeye kadar artmasının ekosistem üzerindeki olumlu etkisi kısa vadede gözlemlenebilmektedir” denildi.

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