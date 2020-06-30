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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü gençler İğneada Longoz Ormanlarını temizledi

İHA

"Sınırların Ötesinde Kartallar" projesi etkinlikleri kapsamında İğneada Longoz Ormanlarında ve su kıyılarının temizlik gerçekleştirildi.

Gönüllü gençler İğneada Longoz Ormanlarını temizledi

“Sınırların Ötesinde Kartallar” projesi etkinlikleri kapsamında İğneada Longoz Ormanlarında ve su kıyılarının temizlik gerçekleştirildi.
Doğaya Dönüş Derneği, InterregIPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı kapsamında yürüttüğü “Sınırların Ötesinde Kartallar” projesi etkinliklerinde İğneada Longoz Ormanlarında atık yoğunluğunun tespit edilmesi ve su kıyılarının temizlenmesi faaliyetlerini gerçekleştirdi.
Deniz, göl ve nehir kıyılarını temizlemeye yönelik yapılan haritalama ve temizlik faaliyetinde; araç ile ulaşımın mümkün olduğu alanlarda atıkların yoğunlaştığı ve atık çeşitlerinde ise plastik su şişeleri, boş av fişeği kovanlarının yoğunluğu gözlemlendi. Proje ile oluşturulan web sitesinde gönüllüler ile iletişim sürdürülerek atık haritalama ve temizlik faaliyetleri devam ettirilecek. Nesli küresel ölçekte tehdit altında olan yırtıcı kuş türlerinin yaşam alanlarının iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde gönüllü katılım gerçekleştiren gençlere, Covid19 önlemleri için koruyucu ekipman sağlandı.

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