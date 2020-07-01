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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

DHA

Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı. Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde kaçak olarak yapılan baraka ve ağıllar mahkeme kararıyla jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan açıklamada, kaçak olarak yapılan baraka ve ağılların boşaltılmasının ardından kesinleşen mahkeme kararı ile yıkıldığı ifade edilerek, bu tür yapılara artık izin...

Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

<br>Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı.<br>Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde kaçak olarak yapılan baraka ve ağıllar mahkeme kararıyla jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan açıklamada, kaçak olarak yapılan baraka ve ağılların boşaltılmasının ardından kesinleşen mahkeme kararı ile yıkıldığı ifade edilerek, bu tür yapılara artık izin verilmeyeceği kaydedildi. Yetkililer, Longoz Ormanları'nda denetimlerin artırılacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN<br>2020-07-01 11:49:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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