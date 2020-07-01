Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı

<br>Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı.<br>Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde kaçak olarak yapılan baraka ve ağıllar mahkeme kararıyla jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan açıklamada, kaçak olarak yapılan baraka ve ağılların boşaltılmasının ardından kesinleşen mahkeme kararı ile yıkıldığı ifade edilerek, bu tür yapılara artık izin verilmeyeceği kaydedildi. Yetkililer, Longoz Ormanları'nda denetimlerin artırılacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN<br>2020-07-01 11:49:03<br>

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