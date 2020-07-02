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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haczi işçiler engelledi

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikada icra şoku yaşandı. İşçiler, icra memuru ve avukatı fabrika girişinde durdurarak ek süre istedi.

Haczi işçiler engelledi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikada icra şoku yaşandı. İşçiler, icra memuru ve avukatı fabrika girişinde durdurarak ek süre istedi.
Edinilen bilgiye göre, Büyük Karıştıran beldesinde Uğurludere mevkisinde faaliyet gösteren küçük ev aletleri fabrikasına icra geldi. İcra memuru, avukat ve beraberinde güvenlik için çağrılan jandarma ekiplerinin kapıya geldiğini gören işçiler, haczi öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Fabrikanın bahçe giriş kapısında toplanan işçiler, işyerlerine sahip çıktı. Açıklama yapan işçiler, “Emeğimiz var burada. İki hafta önce de geldiler. Patronlar bir kısım ödeme yapınca bir müddet gelmeyeceklerini söylemişlerdi. İki hafta geçti, yine aynı durumla karşılaştık. Rica minnet ek süre verilmesini istiyoruz. Yazıktır, günahtır” dedi.
İşçilerin ısrarı üzerine haciz işlemleri için 2 hafta süre verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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