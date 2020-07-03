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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasatta dane kaybına geçit yok Denetimler sıklaştırıldı

İHA

Kırklareli'de buğday ve arpa hasadının başlamasıyla birlikte dane kaybını önlemek amacıyla sıkı denetimler yapılıyor.

Hasatta dane kaybına geçit yok Denetimler sıklaştırıldı

Kırklareli’de buğday ve arpa hasadının başlamasıyla birlikte dane kaybını önlemek amacıyla sıkı denetimler yapılıyor.
Çiftçilerin bin bir türlü zahmetle tarlalarda ektikleri buğday ve arpa ürünlerinde hasat vakti geldi. Çiftçilerin emeklerinin heba olmaması için Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle birlikte arpa ve buğday tarlalarında denetimlere başladı. Trakya’da arpa ve buğday hasadında en az ürün kaybı ile tekniğe uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverle yapılan hasatta meydana gelen ürün kaybını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanmasız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçmek amacıyla Pınarhisar ilçesinde çeşitli denetimler yapılıyor.

Aşırı hızda kullanıldığında kayıplar oluşuyor
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi biçerdöver bilgisizce yanlış ayarlarla ve aşırı hızda kullanıldığında danelerin tarlaya dökülmesi sonucu dane kayıplarına neden olur. Biçerdöverin neden olduğu dane kayıpları genel olarak vurma ve kesme kayıpları, dövme kayıpları, elek kayıpları, sarsak kayıplarıdır. Bu konularla ilgili üreticilere ve biçerdöver sahiplerine bilgi verilmektedir” denildi.

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