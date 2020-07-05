Ambulans helikopter nöral tüp defekti bebek için havalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’de yeni dünyaya gözlerini açan bebeğin nöral tüp defekti olduğu anlaşılması üzerine ambulans helikopter ile İstanbul’a sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün dünyaya gözlerini açan ancak nöral tüp defekti olduğu anlaşılan bebeğin takip ve tedavisinin yapılabileceği İstanbul Gaziosmanpaşa Avrasya hastanesine helikopter ambulans ile nakli gerçekleştirildi.

Kırklareli Valiliğince “Bebeğimize acil şifalar dileriz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.